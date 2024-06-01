شكرا لقرائتكم خبر عن إتاحة الاستعلام عن نتيجة امتحان المتقدمين لوظيفة عامل بالأوقاف لعام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الاستعلام عن نتيجة امتحان المتقدمين في مسابقة شغل وظائف عمال بوزارة الأوقاف للعام الثاني 2023، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg.

ومن المقرر أن يتيح التظلم من النتيجة بدءًا من غدًا السبت ولمدة أسبوعين وذلك أيضًا على موقع بوابة الوظائف الحكومية.



وسبق أن أجرى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، امتحانات القبول للمتقدمين لشغل 1000 وظيفة عامل بوزارة الأوقاف للعام الثاني، خلال شهر أكتوبر من العام الماضي.



جدير بالذكر أن الجهاز المركز للتنظيم والإدارة ينشر إعلان المسابقات للوظائف على بوابة الوظائف الحكومية والتي تعد الآلية الحكومية الوحيدة لنشر الإعلانات في الجهاز الإداري للدولة، ويأتي الإعلان على البوابة في إطار الالتزام بالقواعد والنصوص التي تضمنها الدستور من إلتزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وأن شغل الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، دون محاباة أو وساطة، وإعمالا لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص عند الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وفي إطار معاونة الباحثين عن فرص عمل، حيث يمكنهم الاطلاع على الشروط المطلوبة والواردة بالإعلانات طبقا للجهة المعلنة وكذلك مواعيد الامتحانات الإلكترونية والشفوية.



