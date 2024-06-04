70 عامًا على تأسيس العلاقات.. مجلس النواب يستقبل وفدَ جمعية الصداقة المصرية- التايلندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

استقبلت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، وفدًا من أعضاء جمعية الصداقة البرلمانية التايلندية- المصرية، بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث تعزيز جسور التعاون خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت النائبة نورا علي، رئيس الجمعية، أهمية اللقاء وما يحمله من خطوة مهمة نحو ترسيخ مزيد من التعاون؛ خصوصًا لما يجمع البلدَين من علاقات تاريخية تمتد إلى 70 عامًا.

واصطحبت نورا علي الوفدَ في جولة داخل أروقة المجلس بالعاصمة الإدارية؛ حيث أشادوا بعراقة البرلمان المصري ومقره الجديد وما يمثله من تحفة معمارية حضارية تتماشى مع تراث مصر الرائد في مجال الفنون والعمارة.

وعقد الوفد جلسة مباحثات شهدت التطرق إلى بحث تعزيز أوجه التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يصب في النهاية لتقوية الروابط التاريخية وفتح آفاق جديدة من التعاون بين البلدَين.

وأكد الوفد تطلع بلادهم للاستفادة من الخبرات المصرية العالمية في حفر وإدارة قناة السويس، من خلال إرسال بعثات من الشباب والمعنيين، خصوصًا أن هناك مشروعًا في تايلاند لعمل قناة، وتطلعهم كذلك في مزيد من المنح لطلابهم للتعلم بالأزهر الشريف.

ووجه الوفد الدعوة إلى جمعية الصداقة لزيارة تايلاند، وأهدى درع الاحتفال بمرور 70 عامًا على تأسيس العلاقات بين البلدين إلى مجلس النواب.