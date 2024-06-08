السجن المشدد 5 سنوات لمتهم في إعادة محاكمته بقضية "أحداث كفر حكيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم السبت، بالسجن المشدد 5 سنوات، لمتهم في إعادة محاكمته لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حرق كنيسة كفر حكيم".

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.

كانت اتهمت النيابة العامة المتهمين بالتورط في أحداث شغب "كفر حكيم" بكرداسة، ووجه للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع فى القتل، إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب في المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدارة جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها