موجه شديدة الحرارة.. الأرصاد تُحذر من طقس عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات بارتفاع شديد في درجات الحرارة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك في ظل استمرار موجة الحر الشديدة التي تشهدها البلاد منذ أكثر من أسبوع.

وأوضح "القياتي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، أن درجات الحرارة في القاهرة الكبرى سجلت 41 درجة، فيما وصلت إلى 47 درجة في المناطق الجنوبية.

وأشار عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن أسوان سجلت أعلى درجة حرارة يوم الخميس بواقع 49.5 درجة.

وتوقع القياتي ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل، على الرغم من الانخفاض الطفيف الذي شهدته درجات الحرارة اليوم، حيث سجلت القاهرة 35 درجة والمناطق الجنوبية 40 درجة.

وحذر "القياتي"، من أن الأيام الأولى من إجازة عيد الأضحى ستكون حارة للغاية، حيث ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، خاصة في المحافظات الجنوبية التي قد تصل فيها درجات الحرارة العظمى إلى 47 درجة.

ولفت القياتي إلى أن درجة الحرارة التي سجلتها أسوان يوم الخميس الماضي تقترب من أعلى درجة حرارة مسجلة في تاريخ المحافظة، والتي بلغت 49.6 درجة مئوية عام 2006.