القائد الإسرائيلي السابق لفرقة غزة: نحن نخسر الحرب بشكل كبير

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال اللواء جادي شامني، القائد السابق لفرقة غزة في الجيش الإسرائيلي، إن حركة حماس تفوز في الحرب على قطاع غزة، لافتا إلى أن إسرائيل تخسر وبشكل كبير، وفقا لروسيا اليوم.

وأوضح شامني: "أن جنودنا يفوزون بكل مواجهة تكتيكية مع حماس، لكننا نخسر الحرب، وبشكل كبير".

وقال القائد السابق لفرقة غزة في الجيش الإسرائيلي، إنه لا يمكن إنكار أن إسرائيل دمرت القدرات العسكرية لحماس، لكن حماس استعادت المدن في غضون 15 دقيقة من الانسحابات الإسرائيلية.

وأضاف: "لا يوجد أحد يستطيع تحدي حماس هناك بعد رحيل القوات الإسرائيلية".

وأكد أن أعظم فشل هو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يحاول تقديم هيئة حاكمة بديلة واقعية في غزة في أعقاب الانسحابات الإسرائيلية.