مزق جسدها بسكين أمام أطفالها.. قرار جديد فى إتهام زوج بمحاولة ذبح زوجته بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -رمضان يونس:

قررت الدائرة الثامنة بمحكمة جنح الهرم بالجيزة، تأجيل محاكمة عاطل متهم بالتعدي على زوجته في الهرم، إلى جلسة 11 يونيو الجاري، للإعلان بالدعوى المدنية وورد التقرير الطبي الموقع على الزوجة من مستشفى القصر العيني.

بداية الواقعة، بتلقي قسم الهرم بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من مستشفى القصر العيني باستقبالهم سيدة مُصابة بعدة طعنات في الجسد إثر إدعاء مشاجرة.

قوة أمنية ترأسها رئيس مباحث القسم انتقلت إلى محل البلاغ وبسؤال المُصابة وتدعي "هدير.م" اتهمت زوجها "أيمن" بالتعدي عليها أمام أطفالها بسكين المطبخ لرفضها إعطائه مبلغ مالي 10 جنيهات لشراء سجائر.

وكشفت تحريات المباحث أن الزوج عاطل ـ ويدمن المواد المخدرة " الآيس"، وأنه يوم الواقعة نشبت بينهما مشادة كلامية تحولت إلى مشاجرة بالأيدي أستل الزوج على إثرها سكين المطبخ ومزق جسد زوجته أمام أطفالها وتركها غارقة في دمائها داخل مسكنهما وخرج في الشارع يردد بعلو صوته :"أنا قتلتها .. أنا قتلتها".

وتكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة، جهودها لضبط الزوج المتهم، فيما تولت النيابة المختصة التحقيق، التى احالت القضية إلى المحكمة.