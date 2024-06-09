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علم بعلاقتها مع آخرين.. اعترافات قاتل عشيقته بـ13 طعنة في الخليفة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:
أدلى متهم بقتل عشيقته في الخليفة جنوب القاهرة باعترافات تفصيلية في تحقيقات النيابة.

قال المتهم إنه ربطته علاقة غير شرعية بالمجني عليه، وكانت دائمة التردد على شقته، مضيفة أنها خلال الفترة الأخيرة علم بارتباطها بآخرين، فقرر الانتقام منها.

أضاف المتهم أنه يوم الواقعة استدرجها إلى منزله واستغلال علاقتهما المحرمة، ثم ضربها بعصا خشبية ومزق جسدها بعدة طعنات حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

بينت المناظرة تعرض المجني عليها لـ13 طعنة في أماكن متفرقة وكسور جراء الضرب بالعصا.

وقرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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