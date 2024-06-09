من 493 لـ178 ألف جنيه.. 68 صورة ترصد أرخص وأغلى فندق في الغردقة 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

يهتم العديد من المواطنين، بالبحث عن أرخص وأغلى فنادق الغردقة 202؛ تزامنًا مع بدء إجازة نهاية العام الدراسي، حيث تبدأ الحجوزات في المنتجعات والقرى السياحية.

ويرصد "الخليج 365"، خلال السطور التالية، أرخص وأغلى فندق في الغردقة، كما يلي، وفقًا لموقع "بوكينج":

أرخص فندق في الغردقة 2024:

فندق الجوهرة

- تبدأ الليلة في الفندق من 493 جنيهًا وتصل إلى 862 جنيه.

- يقع فندق الجوهرة في الغردقة على بعد 50 كم من متحف أكواريوم الأحياء المائية.

- يوفر أماكن إقامة مع مسبح خارجي ومواقف خاصة مجانية للسيارات وحديقة وتراس.

- يضم هذا الفندق ذو الـ 4 نجوم مطعمًا وغرفًا مكيفة مع حمام خاص.

- ويتميز مكان الإقامة بالترفيه المسائي ونادي للأطفال.

- تم تجهيز غرف الضيوف في الفندق بتلفزيون بشاشة مسطحة وصندوق ودائع آمن.

- يوفر فندق الجوهرة غرف معينة تطل على المسبح وتضم الغرف شرفة.

- تحتوي جميع الغرف في مكان الإقامة على بياضات الأسرّة والمناشف.

- يقع خليج مكادي ووتر وورلد على بعد 29 كم من فندق جوهرة إن، في حين يقع ميني إيجيبت بارك على بعد 30 كم.

- يعتبر مطار الغردقة الدولي المطار الأقرب للفندق حيث يقع على بعد 50 كم منه ويوفر مكان الإقامة خدمة نقل المطار مقابل تكلفة إضافية.

- يوفر خدمة نقل من المطار ومطعم وخدمة الغرف ومواقف سيارات مجانية وغرف لغير المدخنين ومكتب استقبال على مدار 24 ساعة وإطار.

أغلى فندق في الغردقة 2024:

فندق Calimera Blend Paradise

- يقع في الغردقة، على بعد 1.5 كم من شاطئ جاز أكوامارين، ويوفر أماكن إقامة مع مسبح في الهواء الطلق ومواقف مجانية للسيارات ومركز للياقة البدنية وحديقة.

- يضم مكان الفندق ناديًا للأطفال، ومطعم وحديقة مائية وتراس.

- يوفر مكان الإقامة مكتب استقبال يعمل على مدار 24 ساعة وخدمة نقل المطار والغرف والواي فاي المجانية.

- تحتوي جميع الوحدات في المنتجع على تكييف ومنطقة جلوس وتلفزيون بشاشة مسطحة مع قنوات فضائية وصندوق ودائع آمن وحمام خاص.

- يتميز الفندق بوحدات معينة تطل على المسبح، وتحتوي كل غرفة على شرفة، وتحتوي جميع الغرف في مكان الإقامة على بياضات الأسرّة والمناشف.

-يضم ملعبًا للأطفال.

- تبدأ الليلة من 63 ألف جنيه وتصل إلى 178 ألف جنيه.

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