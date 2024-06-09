قرار جديد بشأن دعوى مرتضي منصور لإلغاء ترخيص مركز تكوين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقدمة من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، ضد أعضاء مجلس أمناء مؤسسة تكوين الفكر العربي، وإلغاء الترخيص الصادر من وزيرة التضامن بإنشاء المؤسسة، إلى جلسة 23 يونيو لرد الحكومة على الطلبات.

كان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد أعضاء مجلس أمناء مؤسسة تكوين الفكر العربي، وإلغاء الترخيص الصادر من وزيرة التضامن بإنشاء المؤسسة.