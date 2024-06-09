رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ واستكمال مناقشة الذكاء الاصطناعي غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

رفع منذ قليل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة، غدا الاثنين، لاستكمال مناقشة دراسة الشباب والذكاء الاصطناعى.

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إننا بحاجة إلى ضبط تشريعى لملف الذكاء الاصطناعى، على أن يكون تشريعا مرنا لأنه سيكون قابلا للتعديل والتغيير والتطور بشكل سريع، لمواكبة التطور السريع فى مجال الذكاء الاصطناعى.

جاء ذلك خلال تعقيبه على كلمة المستشار بهاء أبو شقة وكيل المجلس، بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والبيئة والقوى العاملة والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حول الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبوهشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ.

وقال المستشار أبو شقة، إن تحديات ملف الذكاء الاصطناعي، تتطلب الاستعداد بمنظومة تشريعية، لمواكبة التطورات المتلاحقة في ذلك القطاع، مشيرا إلى أن تقدم الدول سيقاس بمعيار ما توصلت إليه من تقدم فى ملف الذكاء الاصطناعي.

وأكدت الدراسة على أهمية فهم التحولات والتطورات التكنولوجية الراهنة والمستقبلية وتأثيراتها على مستقبل سوق العمل، بما يستوجب العمل على تأهيل الكوادر الشبابية لتمكينها من مواكبة التحول التكنولوجي وعملية الأتمتة وتطورات الذكاء الاصطناعي.