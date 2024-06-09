بالصور حريق يلتهم معرض ملابس في المعز.. والحماية المدنية تتدخل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

سيطرة قوات الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق شب في معرض ملابس حريمي بمنطقة المعز بالقاهرة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل معرض ملابس "عبايات حريمى"، فى شارع الجيش بمنطقة المعز.

عززت قوات الحماية المدنية بـ 6 سيارات إطفاء لمجابهة ألسنة النيران قبل امتدادها لباقي العقارات المجاورة للمعرض.

أمكن السيطرة على الحريق من قبل قوات الحماية المدنية بمعاونة الأهالي، دون خسائر في الأرواح أو أي إصابات، فيما يجري عمليات التبريد لمنع تجديد النيران مرة أخرى.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق وكشف ملابساته وحصر الخسائر الناتجة عنه، وتولت النيابة المختصة التحقيق.