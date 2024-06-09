العثور على عامل مشنوقًا داخل منزله بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أنهى شخص حياته شنقًا داخل منزله بكرداسة شمال أكتوبر بسبب مروره بأزمة نفسية.

تلقى مدير مباحث الجيزة اللواء محمد الشرقاوي إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة رحل صاحبها شنقًا.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ بالتنسيق مع فرقة مباحث المناشي وقطاع الأمن العام وفي حضر مفتش الصحة.

تبين بالفحص والمعاينة أن "عبد الله.م." يرتدي ملابسه كاملة، تتدلى جثته من حبل مثبت بسقف غرفته، وعدم وجود شبهة جنائية.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.