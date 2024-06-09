لتدريسها المثلية الجنسية.. قرار جديد في دعوى إلغاء تصريح مدرسة ألمانية بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل دعوى تطالب بإلغاء التصريح الصادر لمدرسة ألمانية بالتجمع الخامس لجلسة 2 يوليو المقبل؛ لحضور ممثلها القانوني على بسبب المخالفات المنسوبة للمدرسة لتدريسها مادة المثلية الجنسية لطلاب الصف السادس الإبتدائي.

في وقت سابق، قررت المحكمة، التصريح للمدعي عمرو عبد السلام المحامي بالنقض، باستخراج صورة رسمية من التقرير الفني للجنة المنتدبة من قبل وزارة التربية والتعليم، المكلفة بفحص المخالفات المنسوبة للمدرسة، وإفادة رسمية من الوزارة بما تم اتخاذه من إجراءات في الشكوى المقدمة من أولياء الأمور، بسبب المخالفات المنسوبة إلى المدرسة.

ووفق الدعوى، المدرسة تديرها جمعية ألمانية بالخارج وتأسست في مصر طبقا للبروتوكول الدولي الموقع بين وزارة التربية والتعليم المصرية، ومنظمة البكالوريا الدولية، وتعد المدرسة إحدى المدارس الرسمية النموذجية الدولية التي تطبق مناهج خاصة ودولية باللغة العربية وتخضع مقرراتها الدراسية للإشراف الكامل لوزارة التربية والتعليم المصرية.