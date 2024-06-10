أمين الحوار الوطني: نقابة الصحفيين متوازنة.. ولم تنخرط في العمل السياسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن أداء نقابة الصحفيين الحالي متوازن وعمل على رعاية المهنة والحفاظ عليها ولم ينخرط في العمل السياسي بالمفهوم الحزبي.

واستنكر فوزي خلال لقائه ببرنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، الازدواجية الواضحة من الإعلام الأمريكي الغربي، تجاه الداعمين للقضية الفلسطينية، معلنا تضامنه الكامل مع الإعلامية قصواء الخلالي على خلفية الهجوم الذي شنه الإعلام الأمريكي والغربي عليها لرفضها انتهاكات الكيان الصهيوني في غزة.

وأوضح أن الحوار الوطني دعوة رئاسية مستنيرة استمرت على مدار عامين ونصف، وتم تقسيمه لمحاور، قائلا: لدينا عدد كبير من أعضاء مجلس الأمناء ويوجد لجنة متخصصة لمناقشة حرية الرأي والتعبير.

وأكد أن الحوار الوطني منصة جمعت جميع المصريين، ولدينا شعار مساحات مشتركة بين جميع المتحاورين، وأصبحت منصته تلجأ إليها جهات متعددة.

وأشار إلى أن الحكومة بدأت تتوسع في إحالة الموضوعات والنقاشات للحوار الوطني من منطلق أنه يمثل أطياف متعددة، مختتما: "الحوار الوطني ساهم بشكل كبير في الإعفاءات عن المحبوسين، والجهات المعنية لا تتأخر عن نظر أي طلبات يتم تقديمها".