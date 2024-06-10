بتهمة تعاطي المخدرات.. نظر معارضة نجم مسلسل "حضرة المتهم أبي" على حبسه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تبدأ اليوم الإثنين، أولى جلسات معارضة الفنان أحمد جلال عبدالقوي، على حكم حبسه سنة مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه بتهمة إحراز جوهر الأفيون والامفيتامين والمورفين والترامادول بقصد التعاطي.

وقضت محكمة شمال الجيزة، برئاسة المستشار مدحت فاروق خاطر وعضوية المستشارين محمد حامد فريد وأسامة الأمير في وقت سابق بالحبس عاما مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه للفنان أحمد محمد عبد القوي "نجم مسلسل حضرة المتهم أبي" لإحرازه جوهر الأفيون والامفيتامين والمورفين والترامادول بقصد التعاطي.

وجاء في أمر الإحالة اتهام نيابة شمال الجيزة الكلية أحمد محمد عبدالقوي لأنه في 8 مايو 2023 بدائرة قسم العجوزة في الجيزة، أحرز جوهر مخدر الأفيون والامفيتامين والمورفين والترامادول بقصد التعاطي، وأحرز عقارا يخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة البنزوديازيين بقصد التعاطي.

وثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي أنه بمقارنة النتائج تبين أن البصمة الوراثية المستخلصة من التلوثات الدموية بحقنة بدون سن سرنجة بلاستيكية تطابقت مع البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من العينة المسحوبة من المتهم.