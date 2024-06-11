رئيس خطة النواب: استثمارات القطاع الخاص في مصر ستقفز إلى 50%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الفترة الأخيرة تم تعديل المسار ويوجد برنامج للإصلاح الاقتصادي بدأ في 16 ديسمبر 2022، منوها أن تعديل المسار استهدف تمكين القطاع الخاص .

وتابع خلال لقائه ببرنامج في المساء مع قصواء تقديم الاعلامية قصواء الخلالي المذاع على فضائية سي بي سي، أن قدرة الشركات الحكومية على المناورة وغزو الأسواق لم يكن موجود في فترات سابقة، ولكن الآن يتم العمل على الإنتاج والتصنيع بغرض التصدير وهذا ينعكس على الاستمارات، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاع الخاص من 3 سنوات كان يمثل 25%، ونستهدف أن يقفز من اجمالي الاستثمارات لـ 50%.

وأوضح ان القطاع الخاص قادر على المناورة في وقت الأزمات، ولديه القدرة على الإنتاج وغزو الأسواق والنفاذ اليها، موضحة أن الأزمة ليست في الاتحاد الأوروبي وإنما الأمر يكمن في قدرتنا على النفاذ للأسواق.