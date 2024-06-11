تعادل غريب وعجيب.. لميس الحديدي تعلق على تعادل المنتخب أمام غينيا بيساو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على التعادل الإيجابي في مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم 2026.

وأضافت خلال برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "أون" مساء اليوم الاثنين، "تعادل غريب وعجيب بين غينيا بيساو والمنتخب المصري، حيث سجلت غينيا بيساو هدفها الأول بعد خطأ دفاعي، ثم سجل محمد صلاح هدف التعادل الرائع في الدقيقة 70."

وتابعت "الشوط الأول كان سيئًا للغاية بالنسبة للمنتخب المصري، لكن تحسن الأداء في الشوط الثاني بعد نزول إمام عاشور، لكن الأغرب أنه بعد أداء جيد في بداية الشوط الثاني وتسجيل هدف لمحمد صلاح، عاد التراجع في الأداء مجددًا بعد هدف صلاح."

وأضافت "نرى أحيانًا أننا نتراجع بعد التعادل كما لو أننا نرضى بالتعادل، وكأننا نقول إن التعادل أفضل من الهزيمة، رغم أننا نلعب ضد فريق ترتيبه متأخر في الكرة الإفريقية، متى سندرك أن هناك فرقًا يجب علينا تغليبها؟ ومتى سندرك أن هناك فرق لا يمكن التعادل معها؟ ولماذا يلعب المنتخب المصري دون صانع ألعاب؟".