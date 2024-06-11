محامي ضحية عصام صاصا: أسرة المجني عليه تعفو عنه دون مقابل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قبل ساعات قليلة من محاكمة مطرب المهرجانات عصام صاصا في دهس شاب أعلى الطريق الدائري بمنطقة الطالبية فجر علي فايز محامي أحمد مفتاح الضحية مفاجأة تخص القضية.

وقال علي فايز، محامي أحمد مفتاح محامي ضحية عصام صاصا صاحب واقعة الدهس الشهيرة والتي تُنظر غداً أمام محكمة الجنايات الدائرة 30 أن أهالي الضحية احمد مفتاح وزوجته قرروا العفو عن عصام صاصا ومسامحته عن القتل الخطأ دون تقاضي أي تعويض مدني.

وأضاف فايز أنه سيقر غدًا أمام بالتصالح محكمة جنايات الجيزة نيابة عن زوجة الضحية باعتبارها صاحبة الحق المدني والوصي على أولاده القصر.

كما أشار إلى أن عصام صاصا تواصل معه بعد قرار أسرة المجني عليه وأكد له أنه سعيد بهذا الصلح قائلا:"دلوقتي أقدر أنام".

وتنظر غدا محكمة الجنايات الدائرة 30 قضية عصام صاصا المتهم فيها بجناية وجنحة طبقاً للقانون المصري ومن المتوقع بعد هذا الصلح أن تقضي المحكمة بانقضاء الدعوى في تهمة القتل الخطأ لانها من الجرائم التي يجوز فيها التصالح طبقاً للمادة 18 مكرر ( أ ).

كانت قررت النيابة العامة إحالة عصام صاصا مطرب المهرجانات الشهير في اتهامه في القضية رقم 6735 لسنة 2024 المقيدة برقم 2527 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة لمحكمة الجنايات.

وتضمن أمر إحالة المطرب عصام صاصا: تتهم نيابة جنوب الجيزة الكلية برئاسة المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، المطرب عصام طه طلعت الشهير بـ عصام صاصا 24 عاما طالب ومطرب، لأنه في يوم 6 مايو بدائرة قسم الطالبية بمحافظة الجيزة.

أحرز بالذات وبقصد التعاطي جوهر الميثامفيتامين المخدر بغير الأحوال المصرح بها قانونا، واحرز بالذات وبقصد التعاطي جوهر الامفيتامين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا، واحرز بالذات وبقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها، وأحرز بالذات وبقصد التعاطي جوهر الترامادول المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

كما قاد السيارة رقم س ي ر 1438 وهو تحت تأثير المخدر وترتب على ذلك وفاة المجني عليه أحمد مفتح محروس وتسبب خطأ في قتل المجني عليه أحمد مفتاح وكان ذلك ناشئا عن اهماله ورعونته وعدم احترازه بأن قاد سيارته حال تعاطي لجوهر المخدر فاصطدم بالمجني عليه محدثا إصابته التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.