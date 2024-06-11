في واقعة "فتاة التجمع".. سائق أوبر أمام الجنايات 16 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

تعقد محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، جلسة 16 يوليو الجاري، نظر أولي جلسات محاكمة "سائق أوبر" المتهم "حسين .ا" في واقعة "فتاة التجمع" أمام الدائرة السابعة جنايات مدينة نصر برئاسة المستشار مدبولي حلمي مدبولي.

وأحالت جهات التحقيق بالقاهرة "سائق أوبر" إلى محكمة الجنايات العاجلة في القضية رقم ٢٧٧٦ لسنة ٢٠٢٤، جنايات ثان مدينة والمعروفة إعلاميًا "فتاة التجمع".

و استمعت النيابة العامة، إلى أقوال الممثل القانوني لشركة "أوبر" في واقعة "فتاة التجمع" الذي شهد بأن المتهم بالتعدي على الفتاة لم يبدأ إشعار الرحلة -كأنه لم يلتقِ عليها- كما أغلق التطبيق بمكان الواقعة، وقدم مقطعًا ملتقطًا من الأقمار الصناعية يفيد خط سير المتهم وصولًا إلى مكان الواقعة.

وأضاف الممثل أمام جهات التحقيق، أن حساب المتهم عبر تطبيق الشركة سبق وأنه تم إغلاقه، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده بالتحرش الجنسي، إلا أنه أنشأ حسابًا آخرًا باستخدام مستندات غير صحيحة.

وخلال نظر جلسة تجديد حبسه بخاصية "فيديو كونفرانس" قبل إحالته إلى محكمة الجنيات، واجه المستشار محمد مبارك؛ المتهم - سائق أوبر- بثلاث اتهامات أولها محاولة خطف المجني عليها "ن.ح" وهتك عرضها وآخرها حيازة سلاح أبيض -كتر- فيما أنكر المتهم التهم المنسوب إليه معقبا: "لا معملتش حاجة".

وعرض "سائق أوبر" و"فتاة التجمع" على مصلحة الطب الشرعي بالسيدة زينب، تنفيذًا لقرار النيابة، لبيان مدى تعاطي الأول- السائق - أي مواد مخدرة من عدمه. وبيان مدى تعرض الثانية -الضحية - هتك عرضها من عدمه، و مضاهاة دماء المجني عليها بآثار الدماء الموجودة على السلاح المضبوط في الواقعة، ذلك لكتابة تقرير وافٍ بشأن ما جرى الحادث.

عقب سحب عينة دماء من "سائق أوبر بعد إجراء تحليل المخدرات، بمصلحة الطب الشرعي بالسيدة زينب، اصطحبت قوة أمنية من قسم شرطة مدينة نصر ثان بالقاهرة المتهم وسط حراسة مشددة إلى محبسه.

وفحص فريق من نيابة مدينة نصر، الكاميرات المراقبة المركبة بالسيارة محل الواقعة، فيما فرغت كارت الذاكرة "الميموري" المتواجد بالكاميرا عقب اعتراف المتهم:" في كاميرا مصورة كل اللي حصل صوت وصورة وهي اللي تكشف الحقيقة"؛ لذا قررت النيابة عرض كارت الذاكرة-الميموري -على خبير وتفريغها وذلك لكشف ملابسات الواقعة وما جري فيها.