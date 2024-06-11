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الداخلية تحبط صفقة مخدرات بـ415 مليون جنيه

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها في التصدي لمروجي المواد المخدرة ونجحت في الإيقاع بتشكيل عصابي يضم عناصر خطرة.

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات رصدت نشاط بؤرة إجرامية شديدة الخطورة تضم 3 عناصر إجرامية تخصص نشاطهم الإجرامى فى جلب المواد المخدرة بالاشتراك مع أحد العناصر الإجرامية "متواجد خارج البلاد".

المتهمون عمدوا إلى إعادة تدوير مخدر الحشيش لمضاعفة كمياته والإتجار بعقارى (الكبتاجون – الترامادول) بكميات كبيرة ومحاولة تهريبهم خارج البلاد، مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان العبور بالقليوبية ومركزى شرطة فايد و القصاصين بالإسماعيلية وكراً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

بتقنين الإجراءات تنسيقًا ومديريتى أمن القليوبية والإسماعيلية تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 100 كيلو جرام – 6,550 مليون قرص مخدر لعقار "الكبتاجون" - 750 ألف قرص مخدر لعقار "الترامادول" - الأدوات والمعدات المستخدمة فى إعادة تدوير مخدر الحشيش).

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بقرابة (415 مليون جنيه) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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