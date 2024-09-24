يعرض منازلهم لـ الانهيار.. أمن قنا يكشف ملابسات استغاثة الأهالي بشأن التنقيب عن الآثار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بموقع فيسبوك بشأن قيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بإحدى القرى بقنا، وضبطت مرتكب الواقعة.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن استغاثة أهالي إحدى القرى بمركز نقادة بقنا بقيام بعض الأشخاص بالحفرو التنقيب غير المشروع عن الآثار بجوار منازلهم مما يعرض منازلهم لخطر الانهيار.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط القائم على الحفر وتبين أن له معلومات جنائية، كما تبين وجود آثار حفر قديم داخل محل سكنه بدائرة المركز، وكذا وجود الأدوات المستخدمة في الحفر.

بمواجهة المتهم أقر بقيامه بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل المنزل وقيامه بردمها لمعرفة الجيران بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.