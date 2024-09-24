بلاغ لمباحث الإنترنت ضد "المذيع الفرفوش".. اتهمه بنشر الفاحشة والفجور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تقدم أيمن محفوظ المحامي بالنقض، ببلاغ جديد ضد البلوجر "سيد.غ"، الشهير بـ "المذيع الفرفوش"، للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات يتهمه فيه بالتجارة في بنشر الفاحشة والفجور.

قال محفوظ في بلاغه، بإن المحتوى الذي يقدمه المدعو " المذيع الفرفوش" من فن رديء، يعرض خلاله أجساد شبه عاريات لإثارة الغرائز للمواطنين متنازلاً عن القيم الدينية والمجتمعية.

وأوضح، أن الهدف من نشر تلك الفيديوهات هي حملة ممنهجة للترويج لهذه الآفات المعلوماتية لاستهداف الشباب لهذه المعطيات الشاذة، دون الحساب لقيم المجتمع ومبادئه، والقوانين التي تكافح تلك الظواهر الإجرامية.

وأكمل: أن الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، تهدف إلى توفير الحماية الأمنية والمجتمعية لكافة مستخدمي الانترنت، من خلال مكافحة كافة المخاطر للجرائم المعلومات، وتتلقى البلاغات لمقاومة كل أنماط الجرائم الإلكترونية، وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.

واستطرد محفوظ في بلاغه، بأن المتاجرة بنشر الفواحش على الانترنت، يمثل انتهاك صارخ للقوانين مكافحة الجرائم المعلوماتية الذي يحمل رقم 175 لسنة 2018، وقانون الاتصالات، ومكافحة جرائم الآداب، وتصل عقوبتها إلى السجن 5 سنوات والغرامة.

وطالب محفوظ في نهاية بلاغه، بفحص المحتوى الذي يقدمه المذيع الفرفوش، وإحالته إلى جهات التحقيق لاستصدار أمر بالقبض عليه، وتقديمه إلى المحاكمة العاجلة، مع اتخاذ اللازم قانونا.