ضبط مدير كيان تعليمي وهمي في المعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ألقت قوات الشرطة القبض على أحد الأشخاص لاتهامه بإدارة كيان تعليمي للنصب على المواطنين.

وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بإدارة شخص لكيان تعليمى بدون ترخيص بمنطقة المعادى بمحافظة القاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين من راغبى الحصول على شهادات دراسية والترويج لنشاطه عبر الإنترنت مقابل مبالغ مالية -على خلاف الحقيقة-.

بتقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (شهادات "خالية البيانات" – كارنيهات – إستمارات عضوية – إيصالات إستلام نقدية – طالبات قيد "خالية البيانات" – شهادات خبرة – مطبوعات دعائية).

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.