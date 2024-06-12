تحويلات مرورية جديدة.. غلق كلي لكوبري تقاطع محور "محمد نجيب والعين السخنة"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة؛ وذلك لتنفيذ أعمال إصلاح بمنزل كوبري تقاطع محور محمد نجيب مع طريق العين السخنة (المخرج القادم من مناطق سوق السيارات اتجاه القاهرة.

-وتستلزم الأعمال الغلق الكلي للمنزل المشار إليه مع تحويل حركة المركبات الاتجاه القادم من مناطق سوق السيارات.

- استكمال السير بمحور محمد نجيب فالدوران والعودة من ميدان (محطة وقود ola) فمخرج كوبري محمد نجيب اتجاه طريق السخنة اتجاه القاهرة.

وبدأ تنفيذ تلك الأعمال اعتباراً من الساعة 4 مساءاً أمس الثلاثاء 11/6/2024 ولمدة 48 ساعة.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.