مشروبات تناولها على الريق يحمي من سرطان البنكرياس ومرض السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

هناك العديد من المشروبات التي تلعب دورًا هامًا في دعم صحة البنكرياس والوقاية من السرطان، كما أنها تقي من خطر ارتفاع مستويات السكري في الدم.

وفي هذا الصدد، ذكر الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، في تصريح خاص لـ "الخليج 365" المشروبات التي تقي من ارتفاع السكر في الدم وتحمي البنكرياس من السرطان، وتشمل ما يلي:

عصير البرتقال

يعد عصير البرتقال من المشروبات الغنية بفيتامين سي، ومضادات الأكسدة التي تقي من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، والحماية من سرطان البنكرياس الناتجة عن الجذور الحرة، كما أنه غني بالألياف التي تقي من خطر ارتفاع السكر في الدم.

عصير العنب

يحتوي العنب على مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة وتقي من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس، والحماية من أمراض القلب والأوعية الدموية، كما أنه يساهم في محاربة مستويات السكر المرتفعة في الدم، لأنه غني بالألياف.

عصيرالتوت

يعتبر من العصائر الغنية بالألياف التي تقي من ارتفاع مستويات السكر في الدم وتحسن عملية الهضم، كما أنه غني بمضادات الأكسدة التي تقي من خطر الإصابة بالسرطان، بما في ذلك سرطان البنكرياس، وذلك من خلال محاربة الجذور الحرة التي تنشط الخلايا السرطانية.

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