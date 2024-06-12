ذكرى "عصام الشماع" في صالون كلام في السيما.. غدا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

يحتفل الصالون الشهري (كلام في السيما) الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. وليد قانوش بذكرى المخرج والسيناريست الراحل د. عصام الشماع في أمسية جديدة من الصالون بعنوان: (عصام الشماع.. الطبيب الفيلسوف الذي هوى الفن وطبب به النفس)، وذلك في السابعة مساء غد الخميس الموافق ١٣ يونيو، بقاعة السينما بمركز الإبداع الفني.

حيث يستضيف المخرج السينمائي أشرف فايق، المخرج الكبير محمد فاضل، والنجم محمود قابيل، والفنان ياسر علي ماهر، والمخرج السينمائي هشام علي عبد الخالق، والنقاد: سيد محمود، وجمال عبد الناصر، كما يشارك في الصالون نجلا الراحل: أحمد، ومريم عصام الشماع.

يعقد الصالون شهريًا، الخميس الثاني من كل شهر بالقاهرة، والثالث بسينما مركز الحرية للإبداع الفني بالإسكندرية،

ويناقش المستجدات الفنية على الساحة السينمائية، بمشاركة النجوم من الفنانين والمخرجين.