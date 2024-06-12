خالد الجندى: 4 مغانم في يوم عرفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قادوس:

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، نحن فى أيام مغفرة وجود وكرم، وبدأنا العد التنازلى لخير يوم تطلع فيه الشمس، أيام وساعات قلائل على يوم عرفة جعله الله رحمة وبركة وفضل ومنة من الله.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "DMC"، اليوم الثلاثاء، أن الله تبارك وتعالى يفتح أبواب المغفرة وبدأت عروض العفو من الله والكرم ينهمر على العباد جميعا، لافتا إلى أن يوم عرفة به 4 جوائز أولها مغفرة الذنوب عامين كاملين للعام الماضى والعام المقبل.

ولفت إلى أن سيدنا محمد قال صوم يوم عرفة احتسبه عند الله عز وجل أن يكفر سنة قبله وسنة بعده، موضحا أنه عندما يقول الرسول ذلك فهو لا يمضى لك على بيض أن تعصى الله كيفما تريد، ولذا فإن العلماء على الأرجح يقولون إن هذه الذنوب التى يتم تكفيرها هى الصغائر وليست الكبار، أما الأخيرة فهى تحتاج إلى توبة خاصة، فمن وقع فى ذنب من الكبائر عليه أن يتوب منها توبة خاصة.

وتابع، هذا اليوم أكثر يوم يعتق الله فيه العباد من النار، ويضاعف فيه أجور الأعمال الصالحة، وخير الدعاء على الإطلاق يوم عرفة.