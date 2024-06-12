الرئيس السيسي يوقع قانونًا بفتح اعتماد إضافي بالموازنة بقيمة 320 مليار جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أ ش أ:

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 24 لسنة 2024 بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023- 2024 ينص على فتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024 بمبلغ 320 مليار جنيه.

وتتوزع الاعتمادات على النحو الآتي: الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بقيمة 32 مليار جنيه، الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 244 مليار جنيه، والباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) بمبلغ 44 مليار جنيه.

وتنص المادة الثانية على أنه يزاد الباب الثالث (الإيرادات الأخرى) ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024 بمبلغ 320 مليار جنيه.

نُشر القانون في الجريدة الرسمية.