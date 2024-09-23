وسام أبو علي: بخاف من ياسر إبراهيم في التدريب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نهى خورشيد:

تحدث الفلسطيني وسام أبو على مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أكثر لاعب يخشي التعامل معه في صفوف القلعة الحمراء.

وقال أبو على في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورت" :"الحمدالله إن ياسر إبراهيم بعيد عني في الملعب، المشكلة ده جدع وفي التمرين بخاف منه علشان كلهم بيشوفوا بيدخل ازاي".

وأضاف هداف الأهلي"هو جدع في الإلتحامات بس أنا بخاف منه الراجل ده".

وحقق الفريق الكروي بالنادي الأهلي فوزًا على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي شهدت تتويج القلعة الحمراء بلقب الدوري المصري الممتاز الـ44 في تاريخه.

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