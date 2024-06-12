مايا مرسي: لجنة القضاء على ختان الإناث تعمل بقوة للقضاء على هذه الجريمة نهائيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ

قالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة إنه على الرغم من انخفاض نسب إجراء جريمة ختان الإناث بفضل جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث على مدار خمس سنوات وشركاؤنا إلا أننا نطمح ونعمل بكل قوة للقضاء عليها بشكل نهائي إعمالا وتنفيذاً للقانون.

جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع للجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، برئاسة كل من الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة ، وبمشاركة جيرمي هوبكنز- ممثل منظمة يونيسف في مصر، والمستشارة أمل محمود عمار، مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل وعضوة المجلس القومي للمرأة، وممثلي الوزارات والهيئات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، والجهات الشريكة.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن هذا الاجتماع تقليد سنوي مهم يناقش به جهود اللجنة خلال عام، ويتم تقييم ما تحقق من خطة عمل اللجنة، كما يعد فرصة لتجدد الالتزام في شهر "بدور" وطوال العام للقضاء نهائيًا على هذه الجريمة.

وأعربت عن فخرها باللجنة التي تعد أول لجنة تنسيقية توحد جهودها على مدار خمس سنوات، قائلة "نعمل على أن يستمر عملها بهذا الشكل المؤسسي لتوحيد وتنسيق الجهود للقضاء الكامل على الجريمة".

وأشارت إلى أن جهود اللجنة أسفرت عن صدور قانون لتشديد عقوبة ختان الإناث، حين انتصرت الإرادة السياسية من جديد للمرأة والفتاة المصرية في 30 أبريل عام 2021 .. بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث.

وأكدت أن هذا القانون يعد هو الجيل الثالث من القوانين السابقة التي صدرت في مصر لتجريم ختان الإناث محلياً وإقليمياً ودولياً ، حيث تم تجريم ختان الإناث للمرة الأولى في قانون العقوبات عام 2008 .. وفي عام 2016 تم تغليظ العقوبة من جنحة إلى جناية.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن التعاون بين جميع أعضاء اللجنة أسفر عن ملايين الاتصالات التوعوية في قرى ونجوع محافظات الجمهورية ، من خلال تنظيم قوافل طبية وتثقيفية وحملات إعلامية توعوية ، واستقبال شكاوى ، ورفع كفاءة البناء المؤسسي، وحملات طرق الأبواب،ونعمل جميعًا تحت شعار " احميها من الختان".

كما أعلنت انطلاق الحملة الإعلامية التي تحمل ذات الشعار"احميها من الختان" بجميع المحطات الإذاعية وعلى منصات التواصل الاجتماعي الرسمية للمجلس القومي للمرأة ومنصات الشركاء لنشر الوعي بمخاطر تلك الجريمة، وأنها لا تمت للطب بأي صلة وأن الدين منها بريء.

وكشفت عن العمل حاليا على إعداد دراسة حول مدى الوعي بموضوعات والقوانين المتعلقة بختان الإناث تحت قيادة الدكتور ماجد عثمان عضو المجلس القومي للمرأة، وأكدت على الدور المهم للفن باعتباره أحد أهم أدوات القوى الناعمة في أي مجتمع ، لدوره في رفع الوعى وتعزيز تمكين المرأة ، معلنة تخصيص تكريم سنوي للأعمال الفنية التي تساهم في رفع الوعي بالقضاء على هذه الجريمة .

وقالت"اليوم نبدأ هذا التقليد بتكريم فيلم "الخياط" للمخرجة الطالبة الواعدة كرمة الصعيدي ونتقدم لها بخالص الشكر والتقدير على الفيلم وفكرته العبقرية التي لمست القلوب، كما يتناول بمنظور إبداعي متميز جريمة ختان الإناث ويرسخ لدور الفن في رفع الوعي للقضاء على هذه الجريمة".

وأضافت "أتذكر دائماً وجود الغائب الحاضر الدكتور نبيل صموئيل الذي يمثل لي الأستاذ والمعلم والمساند والقوي في جميع مراحل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في مصر".

ووجهت الشكر والتقدير لمؤسسة الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ، وللكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقيادة البابا تواضروس الثاني، ولوزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة على التعاون المثمر مع اللجنة في العمل على هذا الملف المهم.

من جانبها، وجهت الدكتورة سحر السنباطي الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لصدور قرار إعادة تشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة والذي يعكس اهتمام القيادة السياسية بحقوق الطفل والذي يمكن المجلس من القيام بدوره على النحو الذي ابتغاه المشرع، كما وجهت الشكر والتقدير لأعضاء مجلس النواب لدورهم في مساندة المجلس القومي للطفولة والأمومة وقضايا الطفل.

وأعربت السنباطي عن سعادتها لحضور الاجتماع التاسع للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث والتي تم تأسيسها برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة في مايو 2019.

وأوضحت أن الهدف من إنشائها هو توحيد كافة الجهود المبذولة ولنكن يداً واحدة وجنبا إلى جنب لمواجهة هذه الجريمة وللقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وذلك اتساقا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والإطار الاستراتيجي الوطني للطفولة والأمومة وخطته التنفيذية،قائلة "إننا اليوم هنا لاستكمال المسيرة التي بدأناها سوياً منذ خمس سنوات وهي مدة عمل اللجنة".

وشددت على عدم التهاون في حق من حقوق بناتنا و ملاحقة ومعاقبة المتورطين في هذه الجرائم سواء بالفعل أو التحريض او المطالبة به، مناشدة كافة جموع المواطنين بعدم التواني عن الإبلاغ عن تلك الجريمة التي تفسد على الفتيات الأطفال حياتهن وتسبب في جرح غائر في نفوسهن، من خلال آليات الشكاوى والإبلاغ والمتمثلة في الإدارة العامة لنجدة الطفل عن طريق رقم الخط الساخن 16000، أو من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600، أو من خلال صفحات المجلس القومي للطفولة والأمومة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ونقلت القاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل تحيات المستشار عمر مروان وزير العدل إلى أعضاء اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث علي جهودهم في هذا الملف المهم.

وأكدت أن وزارة العدل تساند كافة جهود اللجنة الرامية إلى القضاء علي جريمة ختان الإناث في مصر، لافتة إلى أنها تعد أحد قضايا العنف ضد المرأة والفتاة التي أولتها وزارة العدل اهتمام خاص، حيث عملت علي نشر الوعي من خلال تنظيم ورش عمل بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لوكلاء النيابة العامة و القضاة، إلى جانب العاملين في الجهات القضائية المختلفة.

وأوضحت أن الأحكام القضائية التي صدرت خلال الفترة الماضية تعد علامة في تاريخ القضاء المصري ، وهي أحكام رادعة ستؤثر بشكل كبير في تقليص نسبة ختان الإناث في مصر .

وقال جيريمي هوبكنز، ممثل يونيسف في مصر "نحن سعداء بمواصلة دعم الجهود الوطنية للقضاء على ختان الإناث، من خلال تعاوننا القائم مع اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بقيادة المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ومع شركاء التنمية" .

وأضاف" أن مسؤوليتنا المشتركة هي أن نعمل على رفع الوعي بهذه الجريمة وخاصةً "التطبيب"، وأن نعزز أصوات الفتيات والنساء من أجل خلق بيئة آمنة وداعمة لكل الأطفال في مصر".

وتضمنت فعاليات الاجتماع توزيع جائزة "عزيزة حسين وماري أسعد ونبيل صموئيل" لرواد القضاء على ختان الإناث في مصر، حيث قامت كل من الدكتورة مايا مرسي والدكتورة سحر السنباطي بتقديم جائزة الشخصية العامة إلى الدكتور مجدي حلمي.

فيما فازت بجائزة الهيئات والمؤسسات بالمناصفة كل من جمعية بور فؤاد لرعاية الأسرة والطفولة ببورسعيد ، والجمعية المصرية لمبادرات المجتمع المحلي بأسوان، كذلك حصلت على جائزة الممارس المجتمعي الأخت جوانا جميانا صبحي صليب.

وتضمن الاجتماع عرض فيلم " الخياط" للطالبة كرمة الصعيدي وتسليمها شهادة تقدير ودرع تكريم علي الفيلم . واستعرض الاجتماع أيضا أنشطة المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة تحت مظلة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث التى تضمنت الحملات الإعلامية التوعوية وطرق الأبواب والمبادرات التي أطلقها المجلس حديثاً كمبادرة سفراء ضد الختان وحوار الأجيال ودمج القيادات الدينية وحاضنة الأعمال.