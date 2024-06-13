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مصدر يكشف مفاجأة بعد العثور على جثتي شاب وفتاة بكورنيش المعادي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي ومحمود الشوربجي:

عثرت الأجهزة الأمنية على جثتين لـ "شاب وفتاة" تتراوح أعمارهما بين 14 و15 عامًا، بكورنيش النيل بالمعادي.

وكشف مصدر أمني أن التحريات الأولية بينت تعرض "شاب وفتاة" للغرق بمياه النيل.

على الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وجرى نقل الجثتين إلى أقرب مستشفى.

وورد إلى الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على جثتين لـ "شاب وفتاة" بكورنيش النيل أمام معدية طموه بالمعادي.

وبعد الانتقال والفحص، تبين العثور على جثتين لشاب وفتاة تتراوح أعمارهما بين 14 و15 عاما تقريبا، بكورنيش النيل أمام معدية طموه بالمعادي، وتباشر الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات تلك الواقعة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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