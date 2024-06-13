هل تؤثر الأشجار المزروعة بالشوارع على حرارة الجو؟.. الأرصاد توضح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، مدى تأثير الأشجار المزروعة على جانبي الطرق بالشوارع الرئيسية والفرعية، على حرارة الجو.

وقالت غانم خلال مداخلة هاتفية عبر البث المباشر لمصراوي، الأربعاء، إن وجود أشجار على جانبي الطرق بالشوارع سواء كانت الرئيسي أو الفرعية يخفض الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، موضحة أن الأشجار تعمل على تنقية الهواء وتقليل تأثير الاحتباس الحراري من خلال امتصاص ثاني أكسيد الكربون وإطلاق الأكسجين.

وأشارت غانم إلى أن الارتفاع الكبير في معدل درجات الحرارة و مواعيد الموجات الحارة يرجع للتغيرات المناخية وارتفاع معدل الانبعاثات الحرارية بمختلف دول العالم

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