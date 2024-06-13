أمين الفتوى: حجوا من بيوتكم بالأعمال الصالحة والذكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

وجه الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، رسالة لمن لم يتمكنوا من الحج هذا العام، مؤكدًا أن الحج في اللغة هو القصد، وأن من لم يستطع القصد إلى المناسك بجسده فعليه أن يقصدها بقلبه وروحه.

ودعا الشيخ وسام خلال برنامج "مع الناس" على فضائية "الناس"، إلى عدم حرمان النفس من الشعور بعظمة هذه الأيام المباركة، التي هي منحة ربانية ونفحة قدسية، وأن يكون حالنا كحال من يقف أمام الكعبة، تنهمر عيناه بالدمع.

وأكد أن العمل الصالح في هذه الأيام أحب إلى الله من أي زمان آخر، حتى من الجهاد في سبيل الله، وأن علينا أن نعيش حالة التوجه إلى الله تعالى، وأن نستحضر معنى الحج والقرب منه سبحانه وتعالى، من خلال الإكثار من الأعمال الصالحة.

وأشار الشيخ محمد وسام، إلى أن على المسلم أن يتوجه بقلبه إلى رب المناسك وأن يعيش حالة القرب منه سبحانه، وليس شرطًا أن يكون ذلك بالذهاب إلى المناسك، منوهًا إلى أن الشرع حث على الإكثار من الأعمال الصالحة في هذه الأيام المباركة لتحقيق هذا القصد والتقرب إلى الله تعالى.