شكرا لقرائتكم خبر عن جوهرة من الجمال.. شاطئ الريسة بالعريش يجذب الزوار للاستمتاع بالأمواج والنخيل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر شاطئ الريسة فى شمال سيناء من أجمل شواطئ البحر المتوسط على ساحل مدينة العريش، ويتميز الشاطئ بسحره الطبيعى وهدوئه الفريد الذى يجذب الزوار من مختلف الأماكن للاستمتاع بجماله البديع وأجوائه الهادئة.

يقع شاطئ الريسة فى مدينة العريش، وهو مغطى بأشجار النخيل التى توفر الظلال للمصطافين وتضيف إلى جمال المنظر الطبيعي.

يطل الشاطئ على تلال رملية متباينة الارتفاعات، تشتهر بنظافتها الشديدة، مما يجعلها مكانًا مفضلًا للجلوس والاسترخاء.

يفضله الزوار للاستمتاع بمشاهدة البحر من أعلى التلال، ونصب الخيام للتخييم، وتسلق التلال الرملية، وتحضير الشاى والقهوة على جمر الحطب، وطهى وجبات الطعام التقليدية مثل شواء اللحوم والأسماك والدواجن، بالإضافة إلى إعداد الخبز فى الرمال.

الهدوء والخصوصية التى يتميز بها شاطئ الريسة جعلته وجهة مثالية للأسر فى شمال سيناء لقضاء رحلات اليوم الواحد. بالإضافة إلى كونه مقصدًا للمصطافين الذين يرغبون فى الاستمتاع بجمال الطبيعة والتقاط الصور التى تعكس سحر شمال سيناء وساحل البحر المتوسط. الشاطئ جزء من مدينة العريش التى تُعد واحدة من أجمل الوجهات السياحية فى مصر، بفضل موقعها الفريد على البحر الأبيض المتوسط وامتدادها الساحلى الخلاب.

يعد شاطئ الريسة فى العريش مقصدًا رئيسيًا لزوار شمال سيناء الذين يبحثون عن الاستجمام والاسترخاء فى أجواء هادئة وساحرة. ويعتبر أهالى شمال سيناء أن جمال الشاطئ الطبيعى وخصوصيته وهدوئه يجعلانه واحدًا من أجمل الشواطئ فى شمال سيناء، ويضيف إلى جمال مدينة العريش كوجهة سياحية متميزة فى مصر.

وتتميز محافظة شمال سيناء بالعديد من المعالم السياحية الجميلة، ومن أبرزها شاطئ العريش الذى يقع على ساحل البحر المتوسط، ويتميز بتفرده وجمال طبيعته الخلابة.

يحتوى شاطئ العريش على عدة مناطق شاطئية، منها: المساعيد، ظلال النخيل، الأيوبى، غرناطة، الخلفاء، أبوصقل، الريسة، وتمتاز كل منطقة بجمالها الفريد وتنوع ميزاتها، إذ تقدم تجربة فريدة ومميزة للزوار.



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