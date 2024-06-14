شكرا لقرائتكم خبر عن عميد آثار القاهرة: إعلان نتائج امتحانات نهاية العام بعد إجازة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محسن صالح القائم بأعمال عميد كلية الآثار بـ جامعة القاهرة، أن الكلية أنهت امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى من الجامعى 2023/2024 والتى عقدت حضوريا بالكلية، مشيرا إلى انتظام أعمال التصحيح بالكنترول داخل الكلية، ويتم التصحيح اول بأول ونعمل عى الرصد والتجميع وحساب المجموع التراكمى للشهادات وبرامج الدبلومات للانتهاء من احتساب المجموع.

وأضاف الدكتور محسن صالح فى تصريحات لـ" الخليج 365" أن الكنترولات ستواصل أعمالها بعد الانتهاء من إجازة عيد الاضحى المبارك وذلك لمراجعة نسب النجاح والنتائج ومن ثم اعتمادها عد انعقاد لجنة الممتحنين تمهيدا لإعلان النتائج بعد العيد مباشرة.

كان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أكد على ضرورة متابعة عمداء الكليات سير أعمال الامتحانات بكلياتهم، وتوفير كل مقومات الراحة للطلاب بقاعات الامتحانات لأداء امتحاناتهم، وحل أية مشكلة تطرأ، والبدء في أعمال التصحيح والكنترولات فور الانتهاء من امتحان كل مادة مع سرعة تداول أوراق إجابات الطلاب بين الأساتذة وتصحيحها، والتأكد من دقة رصد الدرجات.