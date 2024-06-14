شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دينية غرفة شركات السياحة: خطة محكمة لتصعيد حجاج السياحة إلى مشعر عرفات والان مع تفاصيل الخبر

أكد رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة أحمد إبراهيم أن هناك خطة محكمة لتصعيد حجاج السياحة إلى مشعر عرفات وتحركاتهم كذلك ما بين المشاعر المقدسة بعد أداء الركن الأعظم للحج، موضحا أن تلك الخطة تم وضعها بالتنسيق بين الغرفة وشركة رحلات ومنافع السعودية وتتضمن عدة بنود مهمة سيؤدي تنفيذها إلى حفظ حقوق الحجاج وعدم مزاحمتهم من اي حجاج غير نظاميين.

وحول أهم تلك البنود، قال أحمد إبراهيم - في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إنه سيكون هناك "باركود تعريفي" على أبواب الحافلات المخصصة لتصعيد حجاج السياحة وكشوف بأسماء الحجاج بكل حافلة، مشيرا إلى أنه سيتم منع صعود أي شخص لا يحمل بطاقة التعريف الالكترونية مع وجود اسمه بكشوف الحافلة وتنظيم دخول الحافلات من خلال "الباركود التعريفي".

وأضاف أنه لن يتم - كذلك - السماح بدخول أي أتوبيسات إلى مشعر عرفات لا يكون لديها تلك الاشتراطات، ويقوم المشرفون المختصون من قبل مراكز الخدمة الميدانية؛ للتأكد من وجود البطاقة الالكترونية مع كل حاج قبل الصعود إلى الحافلات، وستتم هذه الإجراءات الرقابية من خلال عدة كمائن أمنية طوال الطريق وعند مداخل مشعر عرفات.

من جانبه، أكد مدير عام الرقابة والتفتيش بالوزارة وائل حفنى أن الأراضي المخصصة لحجاج شركات السياحة في المشاعر المقدسة؛ تقع في مناطق متميزة هذا الموسم مع توافر العديد من الخدمات ومنها المواقف الخاصة بسيارات حجاج السياحة التي تقع قريبا من مخيمات الحجاج لضمان سهولة النفرة من عرفات وبما يضمن راحة وسلامة الحجاج .

وأشار حفني إلى أنه جرى الاطمئنان إلى أن الحافلات التي ستقوم بتصعيد الحجاج من مكة إلى عرفات وعددها يزيد عن 650 حافلة حديثة، موضحا أن جميع سائقي تلك الحافلات يعلمون جيدا، المسارات البديلة للطرق في حال حدث أي زحام بالطرق .

