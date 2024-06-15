شكرا لقرائتكم خبر عن العليا للحج: بطاقة نسك الذكية سهلت تنظيم الحج على الضيوف ومقدمي الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

قال ناصر ترك عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن التصعيد في مكة لجبل عرفة تم في تنظيم شديد مع حمل كل الحجاج بطاقات نسك الذكية، موضحا أن هذه البطاقات فيها كل بيانات الحاج وسهلت عمليات كثيرة على الحجاج ومقدمي الخدمات.

وأضاف ناصر ترك، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أن هناك تطورا مميزا في خدمات الحج هذا العام ومع وجود درجة الحرارة مرتفعة للغاية كان في خيام مكيفة، كما تم النفرة من جبل عرفات بسهولة ومعظم الناس ذهبوا المزدلفة وفي ناس هتذهب لمكة.

وتابع: "في ناس هتفضل في مزدلفة وعملنا توعية للتعامل مع الزحام والدنيا زحمة جدا وأخرجنا فتوى لكبار السن أنهم يفضل لهم المكوث في مكة لتجنب الزحام حفاظا على حالتهم الصحية".

