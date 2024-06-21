اليابان تفرض عقوبات على 11 فردًا و42 شركة روسية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مجلس الوزراء الياباني أن الحكومة اليابانية أضافت 11 فردا و42 شركة من روسيا إلى قائمتها السوداء للعقوبات المفروضة على موسكو بسبب الوضع في أوكرانيا.

ووفقا رب لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، تشمل القوائم سكرتيرة لجنة الانتخابات المركزية (CEC) ناتاليا بودارينا إلى جانب خمسة أعضاء آخرين في لجنة الانتخابات المركزية، بالإضافة إلى رئيس شركة الصواريخ التكتيكية بوريس أوبنوسوف، والمدير العام لشركة أورالفاغونزافود ألكسندر بوتابوف، وكبير المصممين للمجمع العلمي والتقني لمحركات الطائرات سويوز، مكريتش،أوكرويان.

ومن بين الشركات التي أدرجتها اليابان على القائمة السوداء، شركة ألروسا الروسية لاستخراج الألماس، بجانب شركتي توبوليف وإليوشن لصناعة الطائرات.

كما تشمل قائمة الشركات التي سيتم تجميد أصولها في حال العثور عليها في اليابان، المركز النووي الفيدرالي الروسي، والعديد من شركات الهندسة الميكانيكية وقطاع الدفاع، مثل مصنع تشيليابينسك للجرارات، ومصنع ديجتياروف، ومصنع إيجيفسك كوبول الكهروميكانيكية، ومصنع بيرم للمسحوق، مصنع نيجني نوفغورود للذكرى السبعين للنصر، مصنع أرزاماس لبناء الآلات، المركز الإقليمي الشمالي الغربي لمصنع ألماز أنتي، مصنع أوبوخوفسكي.

وتم فرض قيود التصدير على منطقة ألابوغا الاقتصادية الخاصة، وشركة Vega Radio Engineering، ومعهد أبحاث Vniir-Progress، ومركز Geomir الهندسي وغيرها.

فيما فرضت العقوبات اليابانية أيضًا على سبع شركات صينية، هم: Alpha Trading Investments وGuangzhou Ausay Technology وShenzhen Biguang Trading، بالإضافة إلى Sun Ship Management الإماراتية وSi2 Microsystems الهندية وElem Group الكازاخستانية وMvizion LLC الأوزبكية.

يذكر أن العقوبات اليابانية، التي تم فرضها على عدة مراحل بسبب الوضع في أوكرانيا، تؤثر على أكثر من 1000 شخص وأكثر من 150 كيانًا من روسيا حتى الآن، حيث تم تجميد أصول Alfa Bank، VTB، VEB.RF، Novikombank، Otkritie Bank، Promsvyazbank، Rossiya Bank، Sberbank، Sovcombank، بالإضافة إلى حوالي 40 منظمة وشركة أخرى.

كما وافقت اليابان على قائمة السلع والتكنولوجيات المحظورة تصديرها إلى روسيا، والتي تحتوي بالفعل على حوالي 800 عنصر، وعلى وجه الخصوص، تم حظر تصدير السيارات التي تزيد قيمتها عن 6 ملايين ين (حوالي 43 ألف دولار)، ومنذ 9 أغسطس 2023، حظرت اليابان أيضًا توريد سيارات البنزين والديزل ذات سعة محرك تزيد عن 1.9 لتر والسيارات الهجين إلى روسيا.