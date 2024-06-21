أجواء شديدة الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس ثاني أيام الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة ثاني أيام فصل الصيف.

وتوقعت "الأرصاد"، إنه يسود غدًا الجمعة، طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

كما تشهد حالة الطقس غدًا، نشاط رياح، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

وأوضحت أن الأحوال الجوية الجمعة، تشهد استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية، على شمال البلاد.

اقرأ أيضًا:

مشكلة فنية في الحج الاقتصادي للعام الثاني.. مصدر يكشف التفاصيل

الفنية للحج تكشف لمصراوي سبب ارتفاع أعداد الوفيات والمفقودين في التأشيرات غير النظامية