شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 400 طن علف وذرة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 16 يونيو 2024 11:37 ص

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينة، بينما غادر عدد 14 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة.



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25849 طنا تشمل: 8730 طن يوريا و5256 طن أسمنت معبأ و1165 طن ملح معبأ و147 طن حديد و2111 طن علف بنجر و5460 طن كلينكر و2980 طن بضائع متنوعة.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 400 طن تشمل: 300 طن كسب صويا و 100 طن ذرة.



ووصل رصيد الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 154707 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 755 حركة.