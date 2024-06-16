شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: مقتل جندى من الكتيبة 601 من سلاح الهندسة خلال المعارك فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي من الكتيبة 601 من سلاح الهندسة خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.