تظاهرة العشرات أمام مقر السفارة اللبنانية في واشنطن رفضاً للعدوان على لبنان والحرب على غزة، واحتجاجاً على استمرار الدعم الأميركي لاسرائيل. وندد المتظاهرون بالقصف الاسرائيلي الذي استهدف الضاحية الجنوبية.

كانت هذه تفاصيل خبر العشرات تظاهروا أمام السفارة اللبنانية في واشنطن تنديدا بالقصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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