شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: بوتين لا يستبعد إجراء محادثات مع أوكرانيا لكن بشرط توفير الضمانات والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي بوتين لا يستبعد إجراء محادثات مع أوكرانيا لكن بشرط توفير الضمانات اللازمة لضمان مصداقية المفاوضات، مضيفا: ولكن زيلينسكي ليس ذلك الشخص الذي يمكن تسجيل الاتفاقيات المتعلقة بأوكرانيا معه كتابيا فهذا سيكون غير شرعي بحكم القانون.

وقال الكرملين إن مبادرات الرئيس الروسي بوتين للسلام تتم مع الأخذ في الاعتبار الحقائق على الأرض.