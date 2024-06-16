ضبط صاحب كيان تعليمي مخالف في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ألقى ضباط مباحث الأموال العامة القبض على شخص؛ لاتهامه بإدارة كيان تعليمي مخالف للنصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المنشية بالإسكندرية للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية.

المتهم عمد إلى إيهام ضحاياه بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى – على خلاف الحقيقة - مقابل مبالغ مالية.

بتقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (عدد من الشهادات "المزورة" منسوب صدورها للكيان – عدد من الأكلاشيهات – مطبوعات دعائية خاصة بالكيان – دفاتر تحصيل نقدية – عدد من الكارنيهات الدراسية منسوب صدورها للكيان – كتب دراسية مجهولة المصدر - جهاز حاسب آلى "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.