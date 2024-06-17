شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. انخفاض طفيف بالحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها كشف الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى انخفاض طفيف فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من (3:2) درجة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا.. مسيرات إسرائيلية تطلق النار تجاه منازل المواطنين شمال مخيم النصيرات وسط غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، قبل قليل بقيام طائرات مسيرة تابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلية بإطلاق النار تجاه منازل المواطنين شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، جاء ذلك وفقا لما أفادته قناة القاهرة الإخبارية قبل قليل من خبر عاجل لها.

إسرائيل تقرر زيادة عدد المستوطنات بالضفة الغربية بعد اعتراف بلدان بدولة فلسطين

قالت الحكومة الإسرائيلية، إنها تعمل على تعزيز وزيادة المستوطنات اليهودية فى الضفة الغربية المحتلة بعد اعتراف دول بالدولة الفلسطينية، وجاء فى بيان صادر عن مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن جميع المقترحات لتعزيز المستوطنات سيتم التصويت عليها فى الجلسة المقبلة لمركز الوزراء الأمني.

اعرف أسعار العملات الرقمية اليوم الإثنين .. البيتكوين يصل لـ 66 ألف دولار

حافظ سوق العملات المشفرة على مساره الباهت للأسبوع الثالث من شهر يونيو، حيث أظهرت العملات المشفرة أسعارًا متباينة تدخل الأسبوع التالي، سجلت عملة البيتكوين يوم الاثنين 17 يونيو مكاسب طفيفة بنسبة 0.32 بالمائة وفقًا لموقع CoinMarketCap، وبهذا، يبلغ سعر هذا الأصل فى البورصات الدولية 66,426 دولارًا.

شعبة الذهب تكشف مواعيد عمل المحلات خلال أيام عيد الأضحى

كشف مصدر فى شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أنه لم يتم فرض مواعيد فتح أو إغلاق على محلات بيع الذهب بالتجزئة خلال فترة عيد الأضحى المبارك لعام 2024، والمحالات فى المحافظات لها مواعيد فتح وإغلاق تختلف عن مواعيد القاهرة الكبرى لذا لم يتم تحديد موعد معين من الشعبة.

حقيقة مفاوضات الأهلى مع محمد شريف لعودته فى الصيف

كشف مصدر داخل النادى الأهلي، عن حقيقة تفاوض مسئولى النادى الأهلى مع محمد شريف لاعب الفريق السابق والخليج السعودى الحالي، من أجل العودة إلى صفوف القلعة الحمراء فى الموسم المقبل، بعدما قضى موسما خارج قلعة الجزيرة.

فسحة للقناطر بالأتوبيس النهرى والسعر على أد الإيد.. فيديو

قدم الخليج 365 بثا مباشرا من محطة الأتوبيس النهرى بالقاهرة، بالمظلات، حيث ينظم الأتوبيس رحلات نيلية لمدة ساعة وفسحة لـ القناطر الخيرية تستغرق 6 ساعات تقريبا، بأسعار فى المتناول، والأطفال مجانا.

مواعيد مترو الأنفاق والقطار الكهربائى الخفيف LRT خلال إجازة عيد الأضحى

ينشر الخليج 365 مواعيد التشغيل اليومية للمترو والقطار الكهربائي الخفيف - قطار العاصمة - خلال أيام العطلة الرسمية، حيث يشمل جدول التشغيل بالخطوط الثلاثة عدد رحلات تقدر ب 1259 رحلة يوميًا، وذلك بمعدل 452 رحلة بالخط الأول، و 466 رحلة بالخط الثانى، و 341 رحلة بالخط الثالث بالإضافة إلى إجمالى 136 رحلة يومياً بالقطار الكهربائى الخفيف LRT وذلك كالتالي:

الأرصاد السعودية تكشف حالة الطقس بالمشاعر المقدسة بأول أيام التشريق (فيديو)

أوضح محلل الطقس بالمركز الوطنى للأرصاد عقيل العقيل، حالة الطقس فى المشاعر المقدسة خلال ثانى أيام عيد الأضحى المبارك وأول أيام التشريق، وفق قناة الإخبارية.