شكرا لقرائتكم خبر عن 40 مليون عبوة ماء زمزم و9 ملايين وجبة يوميا لضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

شهدت منشأة الجمرات توافد أكثر من 20 ألف حافلة و6 آلاف رحلة من خلال أكثر من 60 ألف سائق ومرشد لـ72 شركة عاملة بالحج، بالإضافة إلى 300 متعهد إعاشة، تم من خلالها توزيع أكثر من 40 مليون عبوة ماء زمزم وأكثر من 9 ملايين وجبة توزع يوميًّا لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة. وفق "الإخبارية " السعودية .

ومن جهة أخرى، كانت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية فى السعودية، قد كشفت أن إجمالى عدد المكالمات الهاتفية التى أجريت فى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة يوم عرفة والذى وافق التاسع من ذى الحجة، بلغ 42.2 مليون مكالمة؛ منها 36.3 مليون مكالمة محلية، و5.9 مليون مكالمة دولية، بنسبة نجاح تجاوزت 99%.

وتضمنت الإحصاءات الصادرة عن الهيئة إجمالى استهلاك البيانات البالغ 5.61 ألف تيرابايت، بما يعادل مشاهدة أكثر من 2.3 مليون ساعة من المقاطع المرئية بدقة 1080pHD، فيما بلغ معدل استهلاك الفرد اليومى للبيانات (761.93 ميجابايت/ مشترك)، متجاوزًا معدل الاستهلاك العالمى للفرد البالغ 380 ميجابايت/ مشترك.

وفيما يتعلق بمؤشرات الإنترنت المتنقل أظهرت الإحصاءات أن معدل سرعات تحميل البيانات بلغت 386.66 ميجا/ ثانية، بينما وصل معدل سرعات رفع البيانات 48.79 ميجا/ ثانية.

وعلى صعيد متصل، أوضحت شركة المياه الوطنية بالسعودية، أن كميات المياه التى تم ضخها وتوزيعها عبر الشبكات العامة يوم الوقف بصعيد عرفات على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة قاربت المليار لتر من المياه.

كان نصيب المشاعر المقدسة منها (286) مليون لتر، فيما وُزع ما يزيد على (704) ملايين لتر من المياه فى الشبكات العامة لمكة المكرمة.