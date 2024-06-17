شكرا لقرائتكم خبر عن "ينام لفترات تصل إلى 20 ساعة يوميا".. 5 معلومات لا تعرفها عن الأسد والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح كامل، 5 حقائق قد لا تعرفها عن الأسود، هى:
1- يمكن سماع زئير الأسود على بعد أميال:
حيث يزأر ذكور الأسود لإظهار قوتهم، ويستخدم الذكور القياديون أيضا زئيرهم للدفاع عن أراضيهم، مما يؤدى إلى إخافة المتسللين.
2- الأسود هي أكثر أنواع القطط الكبيرة اجتماعية:
تعيش الأسود في مجموعات تسمى الكبرياء، والتي يمكن أن يتراوح حجمها من اثنين إلى 30 فردا، وعادة ما تشمل ثلاثة أو أربعة ذكور، وعشرات الإناث أو أكثر، وأشبالها.
تفضل الأسود الصيد في الظلام، أو في الصباح الباكر، وذلك لأنه من الأسهل التسلل إلى الفريسة في الظلام. تتكيف عيون الأسود بسهولة مع الضوء الخافت، لذا فإن التجول في الظل لا يمثل مشكلة!
وتقوم إناث الأسود بمعظم عمليات الصيد وتعمل في فرق، وتفترس الحمير الوحشية والحيوانات البرية والظباء وغيرها من الحيوانات العاشبة الكبيرة.
4- تنام الأسود لمدة تصل إلى 20 ساعة يوميا.
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