شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تفتح على استقرار قبل أيام حافلة بالبيانات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 514.43 نقطة، في تداولات بداية الأسبوع. وصعد سهم شركة توتال إنرجيز بنحو 1%، بعد أن قالت شركة النفط العملاقة: "إنها ستوفر ما يصل إلى 1.5 مليون طن من وقود الطيران المستدام لمجموعة إير فرانس - كيه.إل.إم".

وانخفض سهم كوميرتس بنك الألماني 4.4 % بعد أن ذكرت الحكومة أنها ستحتفظ بحصتها البالغة 12 % في البنك، مما سيوقف أي اندماج مع يوني كريديت الإيطالي. كما هبط سهم أسترازينيكا 1 % بعد نتائج ضعيفة حققها عقار تجريبي لعلاج سرطان الثدي تنتجه الشركة.

