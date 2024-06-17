شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة: المجازر تستقبل 9700 أضحية فى ثانى أيام عيد الأضحى مجانا والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن المجازر استقبلت اليوم 9700 أضحية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال وتم ذبحها تحت إشراف أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، مشيرا إلى أن كافة المجازر تقدم خدمات ذبيح الأضاحي مجانا للمواطنين.

وأصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي توجهياته إلى قيادات الوزارة والمعاهد والمعامل البحثية والإدارات والقطاعات الخدمية التابعة بالعمل على مدار الساعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لخدمة المواطنين والمصدرين ومنع التعديات على الأراضى الزراعية ومتابعة المحاصيل وتقاوى الإكثار وبرامج تربية واستنباط التقاوى.

من جانبها قامت الدكتورة سماح عيد وكيل معهد صحة الحيوان للتشخيص المعملي وصحة الأغذية بمتابعة العمل بالوحدات والمعامل العاملة بالمعهد فى اطار الحرص على حسن سير العمل ثاني أيام عيد الأضحى المبارك .

كما هنأت الباحثين والعاملين القائمين على العمل أثناء العطلة و قدمت لهم الشكر لإجتهادهم واخلاصهم في العمل وضربهم النموذج للكفاءة والإلتزام.