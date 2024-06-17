شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة بخطوة.. تعرف على كيفية إبلاغ نقابة العلاج الطبيعى بمراكز منتحلى الصفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولى النقابة العامة للعلاج الطبيعى، اهتماما بالغا بملف مواجهة الأدعياء ودخلاء المهنة، وقد نجحت في غلق العديد من المراكز المخالفة، واتخاذ إجراءات قانونية ضد غير المتخصصين في التعامل مع المرضى.

ويستعرض ”الخليج 365” من خلال هذا التقرير، الخطوات التي يمكن للراغبين في إبلاغ النقابة بوجود مركز لمنحلين الصفة، وهى على النحو التالى:

1- تتلقى النقابة الشكاوى من المواطنين بخصوص منتحلى الصفة، خلال الـ24 ساعة، على الواتس آب رقم: 01098887070.

2- لابد أن تتضمن الشكوى صورة ليافطة أو إعلان خاص بالمركز أو العيادة، والعنوان بشكل كامل، لتتمكن النقابة من اتخاذ إجراء حيال الشكوى.

3- ترسل النقابة شكاوى رسمية لإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، وأخرى لوكيل وزارة الصحة فى المحافظة الواقع فى نطاقها المنشأة، وفى حال عدم الاستجابة يتم مخاطبة المحافظ.

وكان قد حذر الدكتور أحمد عزت، أمين صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعى، من الطرق الوهمية للعلاج التى تروج لها السوشيال ميديا للنصب على المرضى، مثل العلاج بالعصا وطقطقة العمود الفقري، مشيرا إلى أن تلك الطرق قد تؤدى للإصابة بشلل رباعي خاصة أنها يتم إجرائها من قبل منتحلى الصفة وغير المتخصصين.